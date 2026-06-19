Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Víte, jak se chovat bezpečně u vody?
Poříční policisté drží ochrannou ruku nad vodními plochami!
S příchodem letních teplot a dlouho očekávaných letních prázdnin, vyrážíme k nejrůznějším vodním plochám. Poříční policie v Ústeckém kraji proto jako každoročně odstartovala celorepublikový preventivní projekt „Bezpečně u vody“, jehož cílem je zajistit bezpečnost nejen na vodě, ale i u vody.
Člun i s posádkou připraven, dräger, nealko piva, alkotesty a preventivní letáky také, máme vše a můžeme tedy vyrazit na hladinu řeky Labe. Hlavním záměrem preventivního výjezdu byla kontrola dodržování plavebních pravidel, technického vybavení plavidel a především dohled nad zákazem požívání alkoholu před a během plavby.
Hlídka se nezaměřila pouze na kontrolu dokumentů a plavidel, ale velký důraz byl kladen na osvětu přímo na březích. Nechyběly informace o zásadách osobního bezpečí, jak si zabezpečit majetek proti krádežím a jak se bezpečně chovat přímo ve vodě.
Projektová fúze proběhla bez problémů, a tak jsme opět spojili projekt „Bezpečně u vody“ s projektem „Řídím, piju nealko pivo“. Policisté vůdcům plavidel kromě informací a letáků s bezpečnostními radami rozdávali také nealkoholické nápoje a jednorázové alkotesty. Alkohol u vody i za kormidlem představuje fatální bezpečnostní a zdravotní riziko. I na vodní hladině platí, že alkohol snižuje schopnost správně reagovat na krizové situace.
Základní preventivní rady a pravidla
Děti nenechávejte u vody bez dozoru. Vždy mějte děti pod dohledem, aby se předešlo nehodám.
Nepřeceňujte své plavecké síly a schopnosti. Plavte pouze tam, kde se cítíte jistě.
Neskákejte do neznámé vody. Může být mělká nebo obsahovat nebezpečné předměty.
Nechoďte do vody pod vlivem alkoholu či jiných látek. Snižuje to vaši schopnost reagovat na nebezpečí.
Používejte plovací pomůcky. Záchranné vesty a plavecké bójky mohou zachránit život.
Respektujte pokyny, řády a ostatní návštěvníky. Chovejte se ohleduplně a dodržujte pravidla.
Pamatujte na své osobní věci.
Specifická doporučení pro vodní sporty
Seznamte se s pravidly pro používání plavidel. Každý, kdo se pohybuje na vodních cestách, by měl znát základní pravidla plavebního provozu.
Používejte ochranné prvky. Například kvalitní záchranná vesta je nezbytná při pádu z lodi.
Buďte viditelní. Plavci by měli používat čepice křiklavé barvy a plavecké bójky, aby byli dobře viditelní.
Koupání s dětmi
Plánujte dopředu. Zvažte plavecké schopnosti své i dětí a vybavte se vhodnými plaveckými pomůckami.
Vyberte bezpečné místo. Koupání v zónách, kde je zakázána plavba, je nejbezpečnější.
Další doporučení
Pamatujte na riziko alkoholu. Ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou představuje u vody velké riziko.
Sledujte preventivní akce. Policie České republiky a další organizace pořádají preventivní akce, kde se můžete dozvědět více o bezpečnosti u vody.
Základní bezpečnostní pravidla pro vůdce plavidel
Dodržujte pravidla plavebního provozu. Seznamte se s vyhláškou č. 67/2015 Sb., která upravuje pravidla plavebního provozu.
Používejte ochranné prvky. Záchranné vesty jsou nezbytné pro všechny členy posádky.
Nepřeceňujte své schopnosti. Plujte pouze tam, kde se cítíte jistě a máte dostatečné zkušenosti.
Respektujte rychlostní limity. Na rozlehlých vodních plochách je povolena rychlost do 10 km/hod. do vzdálenosti 50 m od břehu.
Buďte viditelní. Používejte světla a optické signály, aby vás ostatní plavidla viděla.
Apelujeme na všechny návštěvníky vodních ploch, aby se chovali ohleduplně k ostatním, respektovali pravidla provozu a nepodceňovali rizika, která s sebou letní radovánky u vody přinášejí.
Pamatujte, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí.
19. června 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje