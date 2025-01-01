Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Viník nehody na místě zemřel
Dálnice D2 ve směru na Brno byla po dobu vyšetřování nehody neprůjezdná.
V pondělí před dvacátou hodinou došlo na dálnici D2 poblíž Chrlic ve směru na Brno k tragické dopravní nehodě. Sedmadvacetiletý řidič dodávky Renault se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamiónu, který zastavoval do tvořící se kolony. Šofér dodávky, která na ložné ploše převážela další dodávku, na místě zemřel. Převážené vozidlo se navíc z ložné plochy uvolnilo a zezadu zdemolovalo kabinu řidiče. Komunikace byla v průběhu vyšetřování nehody neprůjezdná. Řidiči sjížděli na exitu Blučina na objízdnou trasu před Židlochovice a Rajhrad. Na objízdné trase v nočních hodinách nedocházelo k výrazným komplikacím.
por. Bohumil Malášek, 20. října 2025