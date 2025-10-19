Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Víkend ve znamení "fackovaček"
Policisté řešili několik vzájemných napadání po celý víkend, v Táboře i Strakonicích.
Jihočeský víkend byl ve znamení „té pravé jihočeské - fackovačky“. Naštěstí se vše obešlo bez vážného zranění a to i přesto, že létaly i půllitry. Rušno bylo v Táboře i Strakonicích.
V pátek večer vyrazili policisté na strakonické vlakové nádraží, měla se tam nějakými holemi a dalšími zbraněmi prát větší skupina osob. Policisté se strážníky byli rychle na místě, po nádraží a v podchodu pochytali několik výtržníků. Naštěstí nezjistili, že by byl někdo zraněn, a tak všechny zúčastněné čekalo vysvětlování na stanici o co vlastně šlo.
Klid nebyl ani po půlnoci. V sobotu nad ránem kolem čtvrté zasahovaly všechny dostupné strakonické hlídky před jedním z barů v ulici Spojařů. Oznamovatel na linku 158 totiž sděloval velkou bitku, kterou ochranka nezvládá. Rváči asi na policisty nečekali, hlídky zjistily, že je na místě relativní klid, bar je uzavřen. Tak vše zatím vypadá pouze na dvě přestupková jednání.
V Sobotu kolem desáté večer vyjížděli hlídky městské policie i Policie ČR v Táboře za hotel Palcát. Mělo zde docházet ke vzájemnému napadání několika snad i desítek osob.
Policistům se konflikty mezi mladými lidmi, snad účastníky maturitního plesu, podařilo zklidnit ještě před jedenáctou hodinou. Policisté nakonec ztotožnili asi deset osob, do nemocnice hned z místa „poslali“ jednu hlavu na šití a další čtyři osoby s řeznými zraněními od rozbitých půllitrů. V následujících dnech budou všichni vysvětlovat vyšetřovatelům o co šlo, kdo to začal. Kdo koho a jak napadl. Trestní stíhání tedy v tomto případě visí ve vzduchu.
mjr. Mgr. Jiří Matzner krpc.pio@pcr.cz
