Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Víkend plný internetových podvodů
Policie varuje, chraňte své finance! Buďte při pohybu na internetu obezřetní, o své úspory můžete přijít během pár chvil.
Policisté z Libereckého kraje během uplynulého víkendu měli plné ruce práce s kyber podvodníky. Ačkoliv policie veřejnost pravidelně informuje o hrozbách internetu, objevují se stále nové případy, kdy se lidé nechají obelstít.
Jeden takový případ řešili policisté z Oddělení obecné kriminality v České Lípě, kdy jim 7. listopadu 2025 přišel muž ve středních letech oznámit, že byl prostřednictvím aplikace WhatsApp osloven neznámou osobou. Oslovoval jej „tati“ a po dotázání, který ze synů to jmenovitě je, pisatel odpověděl jedno z uvedených jmen synů a poškozený tak nabyl dojmu, že opravdu komunikuje s jedním ze svých synů. Údajný syn napsal, že se mu poškodil mobilní telefon a nefunguje mu mobilní bankovnictví, přičemž potřebuje tentýž den odeslat dvě platby. Následně požádal ,,otce“ o poslání peněz, s čímž muž souhlasil a nakonec 4 platby v celkové výši 169.210,-Kč, za údajného syna odeslal ze svého účtu. Další požadované platby již nezaslal. Následující ráno muž hovořil se svým pravým synem, který mu celou událost vyvrátil.
Přečin podvodu ve stádiu pokusu řešili také během pátečního dne policisté z Oddělení obecné kriminality Liberec, kde neznámý pachatel kontaktoval oznamovatelku opět prostřednictvím komunikační sítě WhatsApp. Zde měla oznamovatelka více štěstí, než muž z předchozího případu. Volající ženě sdělil, že se stala obětí úvěrového podvodu, přičemž údaje o pachateli, včetně jeho podobizny ji následně i poslal. Ten si na ni údajně chtěl, na základě plné moci, vzít úvěr ve výši 800.000,-Kč. Dále byla volajícím vyzvána, aby se dostavila k podání vysvětlení na SKPV Přelouč a do chatu v aplikaci WhatsApp jí zaslal předvolání s hlavičkou SKPV. Také ji poučil o možných následcích v případě, že se nedostaví. Dále ji kontaktovala další osoba, která se představila jako pracovník Bezpečnostního oddílu ČNB a vyzvala ji k založení úvěru v maximální možné výši a předešla tak tomu, aby si na ni nikdo další už úvěr vzít nemohl. Poškozená tak učinila a úvěr ve výši 450.000,-Kč si zřídila. Naštěstí se o celé situaci podělila se svým přítelem, který ji upozornil, že se jedná o podvod, ať úvěr zruší a dále již s nikým nekomunikuje. Díky včasnému zásahu tak o žádné své finance nepřišla.
Ještě téhož dne Českolipští kriminalisté přijali oznámení o dalším internetovém podvodu, kdy muže kontaktovala žena, představivší se jako pracovnice banky s tím, že se na pobočku dostavila osoba s jeho občanským průkazem a chtěla si na něj vzít úvěr. Oznamovateli sdělila, že věc podávají na policii a dále doporučila zablokovat veškeré bankovní účty. Také se dotázala u jaké banky účty vlastní a jaká jsou jejich čísla. Dále sdělila, že hovor končí a následně se ozve někdo přímo z bank, u kterých má oznamovatel účty. To se také stalo. Údajná pracovnice jedné z bank upozornila, že bankovní účet bude ze strany policie zablokován, tudíž na něm nebude moci manipulovat se svými finančními prostředky. Proto doporučila zřízení nového bankovního účtu. S tímto poškozený souhlasil a následně obdržel internetový odkaz, prostřednictvím kterého se přihlásil do svého bankovnictví. Dále si měl stáhnout aplikaci banky ze zaslaného webu, z něhož si měl sám deaktivovat své platební karty, aby mohly být peníze převedeny na nový účet. Všechny tyto kroky poškozený učinil a sám si peníze začal převádět na „nový účet“. Celkem převedl 2 platby ve výši 180.000,-Kč, kdy mu třetí platbu odmítla banka převést, jakožto podezřelou transakci. Následně zkoušel podvedený muž volat na čísla údajných bankéřů, ale čísla již byla nedostupná a webové stránky nefunkční. V tom okamžiku si teprve uvědomil, že se stal obětí internetového podvodu.
Další podvody registrovali také policisté z Českolipska a Liberecka. Ve dvou případech bylo využito DPD odkazu, kdy pachatel reagoval na internetový inzerát. V jednom případě z Marketplace a ve druhém Bazoš.cz. Pachatel/kupující s poškozeným komunikoval prostřednictvím komunikační aplikace nebo e-mailu. Údajný kupující si k zaslání zboží vybral přepravu společností DPD, k čemuž zaslal odkaz, kde poškozený, byť jako prodávající musel zadat své údaje z platební karty. Peníze však na účet nepřišly, naopak z něj odešly. V jednom případě odešlo z účtu celkem 48.819,-Kč a ve druhém případě byly prostřednictvím bankovního účtu vyčerpány peníze v hodnotě 22.850,-Kč. Téměř totožný případ řešili v neděli i hospodářští kriminalisté z Jablonce nad Nisou, kdy však v tomto případě bylo pro změnu využito odkazu na aplikaci Zásilkovna. Oznamovatelka po zadání údajů z platební karty přišla o 112.000,-Kč.
Policisté varují, pokud prodáváte zboží na různých internetových bazarových portálech (Market Place, Bazoš, Vinted aj.), a ozve se vám kupující, který zašle odkaz na platební bránu, buďte opatrní! Tyto odkazy jsou podvržené a nikdy do nich nedávejte žádné údaje o platební kartě nebo o vašem internetovém bankovnictví.
Jakékoli přeposílání nebo převádění peněžních prostředků bez doložení jejich původu může být vyhodnoceno jako pokus o legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu ustanovení §216 trestního zákoníku a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Osoby zapojené do takových transakcí nesou plnou zodpovědnost za své jednání a mohou za to být postihovány.
Základní rady, jak nenaletět:
- Seznamujte se s aktuálními hrozbami a trendy v on-line podvodech.
- Nikdy se nenechte od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.
- Způsob přepravy si zvolte sami.
- Když si nejste jisti, vždy raději vše ověřte jinou cestou (telefonicky, osobní návštěvou u svých blízkých, banky apod.)
- Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.
- Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z vaší platební karty.
- Pro převod peněz postačí číslo vašeho účtu.
- Nezasílejte své ofocené osobní doklady ani nesdělujte své osobní údaje.
- Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy, ani neautorizujte platbu cizí osobě.
Mějte na paměti, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv tel. číslo, e-mailovou adresu nebo dokonce webové stránky či aplikace.
kpt. Mgr. Iva Martínková
12.listopadu 2025