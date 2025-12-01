Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Víkend na Strakonicku
Řízení pod vlivem návykových látek.
Během uplynulého víkendu řešili policisté na Strakonicku několik nehod a protiprávních jednání, u nichž sehrály roli omamné či psychotropní látky.
Nehoda u Předslavic
V sobotu 29. listopadu 2025 ve 20:43 hodin vyjížděli dopravní policisté k dopravní nehodě na silnici II. třídy před obcí Předslavice. Řidič vozu Škoda Roomster, jedoucí směrem z Volyně na Prachatice, vyjel mimo vozovku a havaroval. Orientační test na přítomnost návykových látek vykázal pozitivní výsledek na THC. Hlídka mu zadržela řidičský průkaz, zakázala další jízdu a muž byl převezen k lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
O několik hodin později, ve 23:18 ve Strakonicích, se stejný muž dopustil dalšího protiprávního jednání. V ulici Žižkova obcházel zaparkovaná vozidla a zkoušel, zda nejsou odemčena. Do jednoho z vozidel – Škoda Fabia – se mu podařilo vlézt, vůz byl odemčený. To už na místo přijížděla policejní hlídka. Muž s policisty odmítal spolupracovat a chtěl opustit místo. Neuposlechl výzvy policistů, proto policisté v souladu se zákonem použili donucovací prostředky a muže omezili na svobodě. Noc strávil v policejní cele.
Vodňany – řidič se zákazem řízení a pozitivním testem
V neděli 30. listopadu 2025 v 11:00 hodin zastavila hlídka ve Vodňanech v ulici Bavorovská řidiče vozidla Kia. Policisté zjistili, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Test na návykové látky navíc ukázal pozitivní hodnoty na THC a metamfetamin. Na výzvu k lékařskému vyšetření řidič odmítl, čímž se dopustil dalšího protiprávního jednání.
Nehoda ve Strakonicích – tři zranění a pozitivní test na drogy
K další dopravní nehodě došlo 30. listopadu 2025 v 18:10 hodin v ulici Podsrpenská ve Strakonicích. Řidič Škody Octavia přijíždějící od obce Hajská nedal přednost vozidlu Renault jedoucímu po hlavní komunikaci. Po střetu byla Octavia odražena do oplocení domu, kde došlo navíc ke hmotné škodě na zděném sloupku s oplocením. U řidiče Škody vyšel orientační test na drogy pozitivně, řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření. Ve vozidle Renault utrpěly tři osoby lehká zranění.
Drogy za volant nepatří
Policie apeluje na všechny účastníky silničního provozu, že řízení pod vlivem drog je závažný trestný čin, který zásadně ohrožuje nejen samotného řidiče, ale i ostatní. Žádáme proto všechny, aby se chovali zodpovědně a k řízení usedali pouze střízliví a plně způsobilí. Vaše rozhodnutí může zachránit zdraví i lidské životy.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
1 .prosince 2025