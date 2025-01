Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Viditelnost na prvním místě: Policie ČR upozorňuje na bezpečnost chodců a cyklistů v zimním období

PRAHA VENKOV – ZÁPAD - Policie v rámci prevence nehod upozorňuje chodce a cyklisty na důležitost viditelnosti, která je v zimních měsících klíčová pro jejich bezpečnost. V prosinci policisté kontrolovali chodce a cyklisty v místech, kde často opomíjejí povinnost mít reflexní prvky. Cílem je snížit počet nehod a zajistit větší ochranu pro zranitelné účastníky silničního provozu.

Od začátku listopadu do konce prosince 2023 došlo v rámci Územního odboru Prahy venkov – Západ ke 2 dopravním nehodám s účastí chodců, kteří byli lehce zraněni, k dopravním nehodám s účastí cyklistů nedošlo. Oproti tomu byl rok 2024 výrazně horší. Za stejné období došlo ke 2 dopravním nehodám s účastí cyklistů a k 3 dopravním nehodám s účastí chodců, přičemž 1 z nich bylo dítě. Při všech nehodách byly osoby lehce zraněny.

Viditelnost je jedním z nejdůležitějších faktorů pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu a podle statistik se v zimních měsících zvyšuje počet nehod způsobených špatnou viditelností.

Nezáleží na tom, zda jde o běžného chodce, cyklistu na silnici nebo dítě přecházející ulici. Řidiči automobilů mají mnohem méně času na reakci, pokud je účastník silničního provozu špatně viditelný. Výjimkou nejsou ani srážky cyklistů s chodci, kteří se například pohybují na cyklostezkách a nejsou dostatečně vidět.

Policisté proto uskutečnili akci zaměřenou na zvýšení bezpečnosti těchto zranitelných účastníků silničního provozu. Při kontrolách a osvětě k viditelnosti společně s pracovníkem BESIPu rozdávali reflexní pásky, plyšová zvířátka a další materiály, které mohou pomoci zvýšit viditelnost nejen na silnicích. Do akcí se aktivně zapojila i Městská policie Mníšek pod Brdy.

Při kontrolách policisté zaznamenali další problém, a to opomíjení nošení přilby na koloběžce do 18 let věku osoby. Stejná pravidla, jaká platí pro jízdu na kole a elektrokole, se vztahují i na jízdu na koloběžce a elektrokoloběžce.

K viditelnosti připomínáme, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Pro cyklistu platí povinnost odrazek na jízdním kole (vpředu bílé, uprostřed oranžové a vzadu červené) a za snížené viditelnosti povinnost světel (vpředu bílé a vzadu červené).

Snížená viditelnost není jen v noci. Je to situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Na závěr pár rad, jak zvýšit svou viditelnost:

Reflexní prvky – Vždy mějte na sobě reflexní pásky, vesty, nebo jiný viditelný oděv, který se dobře odráží. Umístěte je na co nejvíce se pohybující část těla (zápěstí, kotníky – přes oděv). Pamatujte, že fluorescenční materiály (například svítivě žluté vesty) jsou dobře viditelné pouze ve dne. Používejte světla – Cyklisté by měli vybavit své kolo kvalitními předními a zadními světly. Oblečení v jasných a světlých barvách – Nezapomínejte na barvu spodního dílu oblečení, zejména kalhoty a sukně. Ty hrají při viditelnosti v noci větší roli než barva svrchního dílu oblečení, protože světla vozidla tzv. svítí dolů.

Pamatujte na stále stejné a známé pravidlo „Vidět a být viděn.“

por. Mgr. et Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD

1. ledna 2025

