Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vidina zisku se změnila ve ztrátu.
Policisté evidují další případy investičních podvodů.
Litoměřičtí policisté v posledních dnech zaznamenali další případy investičních podvodů, při nichž pachatelé připravili důvěřivé občany o vysoké finanční částky. Podvodníci přitom využívají promyšlené manipulace, falešné investiční nabídky a psychologický nátlak, kterému zejména starší lidé jen obtížně odolávají.
O 650 tisíc korun přišel osmašedesátiletý muž z Roudnicka. Po zhlédnutí reklamy slibující zajímavé zhodnocení finančních prostředků zavolal na uvedené telefonní číslo. Následně navázal kontakt s mužem, který vystupoval jako zkušený investiční poradce a nabízel pomoc při investování. Zpočátku vše působilo důvěryhodně, postupně však začal na seniora vyvíjet silný psychologický tlak. Ten nakonec podlehl a předal neznámé osobě v hotovosti 650 tisíc korun.
Další obětí se stala sedmdesátiletá žena z Úštěcka. Také ona uvěřila slibům o výhodném investování. Podvodník ji přesvědčil k instalaci programu pro vzdálený přístup do počítače s tvrzením, že jde o nezbytnou součást investiční platformy. Ve skutečnosti tím získal plnou kontrolu nad jejím zařízením a následně bez jejího vědomí prováděl převody peněz na jiné účty. Ve hře byl téměř milion korun. Díky včasnému zásahu banky se podařilo část transakcí zastavit, přesto žena přišla o přibližně 400 tisíc korun.
Téměř o celý milion korun přišel také starší muž z Lovosic. Neznámý pachatel jej oslovil s nabídkou výhodného zhodnocení úspor a postupně si získal jeho důvěru. Následně od něj vylákal platební kartu, získal přístup k mobilnímu telefonu, počítači i internetovému bankovnictví. Poté bez jeho souhlasu vybral hotovost z bankomatu a z bankovního účtu převedl na neznámý účet dalších 925 tisíc korun.
Policisté znovu varují veřejnost, že podvodníci jsou stále sofistikovanější a dokážou velmi přesvědčivě vystupovat jako finanční poradci, investiční specialisté či zástupci známých společností. Slibují vysoké výnosy bez rizika, vytvářejí pocit naléhavosti a snaží se své oběti přimět k rychlému rozhodnutí.
Doporučujeme:
• Nejednejte ukvapeně ani pod časovým tlakem. Podvodníci často vytvářejí dojem naléhavosti, aby oběť neměla prostor vše si ověřit.
• Nikdy si na pokyn neznámé osoby neinstalujte programy pro vzdálený přístup nebo vzdálenou správu počítače či mobilního telefonu. Získáte-li takový požadavek, zpozorněte – může se jednat o podvod.
• Nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, čísla platebních karet ani PIN kódy. Banky ani seriózní investiční společnosti tyto údaje po klientech nepožadují.
• Nikdy nepředávejte platební kartu, finanční hotovost ani jiné citlivé údaje cizím osobám, a to ani pod záminkou vyplacení investic či ověření totožnosti.
• Před investováním si vždy ověřte, zda společnost disponuje příslušným oprávněním k poskytování investičních služeb a zda má důvěryhodnou historii.
• Pro zhodnocování svých finančních prostředků využívejte pouze ověřené a renomované investiční společnosti.
• Nespoléhejte pouze na internetové recenze. Ty mohou být falešné nebo účelově vytvořené za účelem získání důvěry potenciálních investorů.
• Buďte obezřetní vůči slibům vysokých a rychlých výnosů bez rizika. Takové nabídky jsou často znakem podvodného jednání.
• Pokud jste pod vlivem manipulace poskytli údaje ke svému bankovnímu účtu nebo umožnili přístup k zařízení, neprodleně kontaktujte svou banku, změňte přístupová hesla a celou událost oznamte policii.
• Ke každé investici přistupujte jako k určitému riziku a nikdy neinvestujte finanční prostředky, jejichž ztráta by mohla ohrozit vaši finanční situaci.
10. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje