Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vidina rychlého zbohatnutí ji připravila o stovky tisíc korun
Neznámý pachatel ji po telefonu přiměl k údajnému investování.
O více jak 200 000 korun přišla v uplynulých dnech žena z Českobudějovicka. Tu telefonicky kontaktoval neznámý pachatel, který ji nabídl možnost výhodného investování, s čímž žena souhlasila. Následně poslala na podvodníkem určený účet vstupní poplatek ve výši bezmála 5 000 korun. Aby ji neznámý pachatel nalákal, poslal na ten samý účet několik stovek tisíc, aby viděla, že investice fungují. Následně pak žena podlehla vidině rychlého zbohatnutí ještě víc a na cizí účet zaslala zmíněných 200 000 korun, o které následně přišla, protože podvodník se odmlčel a přístup k účtu samozřejmě zmizel.
Podvodná jednání tohoto typu zaznamenáváme velice často. Nenechte se podvést neznámými podvodníky tím, že vás zlákají na rychlé zbohatnutí. Ve většině případů jde o podvod. Pokud chcete investovat, navštivte profesionály, kteří se investicemi zabývají, a to nejlépe osobně.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
4. listopadu 2025