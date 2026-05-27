Vidina dědictví skončila ztrátou téměř sedmi milionů
Organizovaná skupina vytvářela propracované fiktivní příběhy.
Jihlavským kriminalistům se podařilo dopadnout dobře organizovanou skupinu, která pod legendou údajného dědictví připravila tři podvedené muže dohromady o téměř sedm milionů korun. Na začátku zacílili na jednoho seniora, ten ale požádal o finanční pomoc své dva známé a podvodníci tak připravili o peníze také je. Ze spáchání zločinu je obviněno celkem osm osob, tři muži a pět žen. Několik let se jim dařilo přesvědčovat tři seniory, aby jim posílali peníze. Vydávali se přitom za notáře, exekutory, právníky, úředníky, bankéře či soudce. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
Složitý a spletitý případ začali jihlavští kriminalisté rozplétat po přijetí oznámení seniora z Jihlavy. Přibližně před pěti lety ho kontaktoval jeho známý, se kterým se znal z dřívější doby, kdy spolu spolupracovali. Požádal ho o zapůjčení peněz s tím, že je následně uhradí z dědictví, které by měl získat. Peníze ale mizely a slíbené dědictví se stále komplikovalo, do hry za to vstupovali další lidé a další vymyšlené historky. Nakonec se senioři nedočkali ani dědictví, ani svých peněz, které z nich podvodníci za celou dobu vylákali. Případ začali kriminalisté po přijetí oznámení prověřovat, šetřením zjistili celou skutečnou realitu a postupně rozkryli spletitou strukturu organizované skupiny, kde měli členové rozdělené role, jednali ve vzájemné souhře a vytvářeli propracované fiktivní příběhy s cílem získat peníze. Navíc kriminalisté zjistili, že podvedený muž, kterému bylo na počátku dědictví slibováno, získával finanční hotovost ještě od dalšího svého známého a také on tak o své peníze přišel.
Minulý týden vyústilo precizní prověřování ve velkou realizaci, při které kriminalisté zadrželi na různých místech celkem třináct osob. Podezřelé muže a ženy zadrželi zejména v jejich bydlišti, a to na Českolipsku, v okolí Prahy a dalších místech. Všichni zadržení byli převezeni na jihlavské policejní oddělení. Pět z nich bylo po provedení nezbytných úkonů ze zadržení propuštěno. Kriminalisté provedli čtyři domovní prohlídky v místech, kde podezřelé osoby žijí. Zajistili zejména množství komunikačních a paměťových zařízení.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání osmi zadržených, tři muži ve věku mezi čtyřiačtyřiceti a dvaašedesáti lety a pět žen ve věku od šestatřiceti do devětačtyřiceti let. „Všech osm osob je obviněných ze zločinu podvodu, přičemž se činu dopustili jako členové organizované skupiny a způsobili značnou škodu,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Obvinění muži a ženy jsou mezi sebou provázáni různými osobními vazbami a stejnými lokalitami bydliště. Vzájemně se domlouvali, měli rozdělené role, vytvářeli podvodné legendy a poskytovali účty. Obviněni jsou z toho, že navázali komunikaci s třiaosmdesátiletým seniorem a několik let z něho lákali peníze, přičemž mu tvrdili, že ho čeká dědictví v řádu desítek milionů. Vysoké finanční částky byly ale údajně zablokovány v zahraničí a podvedený musel platit a platit. Postupně k němu přibyli ještě dva jeho známí a obvinění začali lákat peníze také od nich. Vystupovali pod různými identitami a podvedeným seniorům předkládali různé vymyšlené historky. Na smyšlený příběh o dědictví navazovaly další – soudní řízení, notářské úschovy, bezpečnostní schránky, údajné vyřízení důchodu, nastalá krizová situace, úhrady exekucí, pojištění, právní zastoupení, operace, léčby, převoz peněz ze zahraničí a spousta poplatků. Obviněné osoby používaly různé identity, emaily a účty. Vyvíjely na podvedené psychický nátlak, dostávaly je do časového presu a vše umocňovaly hrozbou dalších komplikací a rizik. Získané peníze obvinění používali pro svoji běžnou potřebu.
Rozsáhlý případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na osm let.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
27. května 2026