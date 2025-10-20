Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vidíme se?
Policisté v Mohelnici připomněli důležitost viditelnosti v silničním provozu.
V pondělí 20. října 2025 se v Mohelnici uskutečnila dopravně-preventivní akce s názvem „Vidíme se?“, zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů v silničním provozu.
Na akci se podíleli policisté z dopravního inspektorátu Šumperk, policejní preventista a krajský koordinátor BESIP Ing. Miroslav Charouz. Společně kontrolovali, zda chodci a cyklisté používají reflexní prvky a vhodné oblečení zajišťující jejich viditelnost při zhoršených světelných podmínkách.
Policisté upozorňovali účastníky provozu, že snížená viditelnost nenastává pouze v noci, ale i za soumraku, svítání, při dešti, sněžení nebo mlze. Ti, kteří reflexní prvky neměli, byli poučeni o jejich významu a zároveň od policistů obdrželi malé dárky – reflexní pásky, tyčinky do výpletu kol, LED svítilny a další doplňky zvyšující bezpečnost na silnici.
„Viditelnost chodců a cyklistů je klíčová pro jejich bezpečnost. I malý reflexní prvek může řidiči poskytnout dostatek času k reakci a předejít tragédii,“ uvedl krajský koordinátor BESIP Ing. Miroslav Charouz.
Reflexní materiály odrážejí světlo zpět ke zdroji až na vzdálenost okolo 200 metrů, čímž výrazně prodlužují čas, který má řidič na zaregistrování chodce nebo cyklisty. Pro srovnání – chodec v reflexním oblečení je v noci vidět na třikrát větší vzdálenost než v bílém a desetkrát větší než v modrém.
Preventivní akce „Vidíme se?“ měla za cíl připomenout zásady bezpečného pohybu po komunikacích a podpořit používání reflexních doplňků nejen mimo obec, ale i ve městech, kde může být viditelnost často zhoršená.
por. Mgr. Ladislav Jílek
20. října 2025