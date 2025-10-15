Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vidět a být viděn! V Českém Brodě se zaměřili na bezpečnost chodců

V úterý 7. října proběhla v Českém Brodě důležitá preventivní akce zaměřená na viditelnost a bezpečnost chodců v silničním provozu. Akci společně zorganizovaly Policie ČR a BESIP a zaměřila se jak na širokou veřejnost, tak především na nejmladší žáky ze Základní školy Český Brod. 

Ještě před začátkem vyučování se organizátoři rozmístili před budovou školy, kde oslovovali kolemjdoucí. Dětem i dospělým rozdávali reflexní pásky a další materiály a připomínali jednoduchou, avšak zásadní poučku – vidět a být viděn. Mnoho občanů si však neuvědomuje, že nejde jen o doporučení. Víte, že nošení reflexních prvků je za určitých okolností dokonce zákonnou povinností?

Zákon o silničním provozu (§ 53 odst. 9) hovoří jasně: pokud se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu. Za porušení tohoto nařízení hrozí chodci na místě pokuta až 2 000 Kč.

S úderem osmé hodiny se program přesunul přímo do školy. Ve dvou prvních třídách se policisté a preventisté zaměřili na nejmladší žáky a jejich bezpečnou cestu do školy. Děti se interaktivní formou učily, jak se správně chovat na přechodech, na co si dávat pozor a proč je právě malý reflexní prvek jejich nejlepším kamarádem na cestách.

Celá akce by se neobešla bez skvělé spolupráce a vstřícného přístupu školy. Velké poděkování proto patří paní učitelce Mgr. Tereze Paclt, která byla mimořádně nápomocná při organizaci programu pro žáky. Zvláštní zmínku si zaslouží i nově jmenovaný koordinátor BESIP, pan Bc. Ondřej Žabenský, který se svého úkolu zhostil s obrovskou vervou a nasazením.

por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
15. října 2025

Viditelnost Český Brod (1)

Viditelnost Český Brod (1) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (2)

Viditelnost Český Brod (2) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (3)

Viditelnost Český Brod (3) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (4)

Viditelnost Český Brod (4) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (5)

Viditelnost Český Brod (5) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (6)

Viditelnost Český Brod (6) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (7)

Viditelnost Český Brod (7) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (8)

Viditelnost Český Brod (8) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (9)

Viditelnost Český Brod (9) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (10)

Viditelnost Český Brod (10) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (11)

Viditelnost Český Brod (11) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (12)

Viditelnost Český Brod (12) 

Detailní náhled

Viditelnost Český Brod (13)

Viditelnost Český Brod (13) 

Detailní náhled

