Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Vidět a být viděn! V Českém Brodě se zaměřili na bezpečnost chodců
V úterý 7. října proběhla v Českém Brodě důležitá preventivní akce zaměřená na viditelnost a bezpečnost chodců v silničním provozu. Akci společně zorganizovaly Policie ČR a BESIP a zaměřila se jak na širokou veřejnost, tak především na nejmladší žáky ze Základní školy Český Brod.
Ještě před začátkem vyučování se organizátoři rozmístili před budovou školy, kde oslovovali kolemjdoucí. Dětem i dospělým rozdávali reflexní pásky a další materiály a připomínali jednoduchou, avšak zásadní poučku – vidět a být viděn. Mnoho občanů si však neuvědomuje, že nejde jen o doporučení. Víte, že nošení reflexních prvků je za určitých okolností dokonce zákonnou povinností?
Zákon o silničním provozu (§ 53 odst. 9) hovoří jasně: pokud se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu. Za porušení tohoto nařízení hrozí chodci na místě pokuta až 2 000 Kč.
S úderem osmé hodiny se program přesunul přímo do školy. Ve dvou prvních třídách se policisté a preventisté zaměřili na nejmladší žáky a jejich bezpečnou cestu do školy. Děti se interaktivní formou učily, jak se správně chovat na přechodech, na co si dávat pozor a proč je právě malý reflexní prvek jejich nejlepším kamarádem na cestách.
Celá akce by se neobešla bez skvělé spolupráce a vstřícného přístupu školy. Velké poděkování proto patří paní učitelce Mgr. Tereze Paclt, která byla mimořádně nápomocná při organizaci programu pro žáky. Zvláštní zmínku si zaslouží i nově jmenovaný koordinátor BESIP, pan Bc. Ondřej Žabenský, který se svého úkolu zhostil s obrovskou vervou a nasazením.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
15. října 2025