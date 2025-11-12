Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vidět a být viděn! Tak tohle si zapamatuj!
Viditelnost je na ulici klíčová!
Podzim je obdobím, kdy dochází k brzkému stmívání, dlouhé ranní tmě, ale také k častým mlhám, na což každoročně reagují policisté v Ústeckém kraji tím, že vyráží do ulic, aby se zaměřili na prevenci v oblasti viditelnosti chodců. Během této preventivně bezpečnostní akce, která probíhala v blízkosti silnic, a dále v místech se zvýšeným pohybem lidí, bylo zkontrolováno několik chodců, přičemž většina z nich byla vybavena reflexními prvky. Kontroly probíhaly jak v obci, tak zároveň i mimo obec. O důležitosti „být viděn“ byli chodci poučeni, a ty nevybavené za tímto účelem policisté vybavili reflexními prvky. Tato preventivní opatření byla provedena jednak ve večerních, ale také v brzkých ranních hodinách, kdy je snížená viditelnost, což mnozí účastníci silničního provozu velmi často podceňují.
Pokud se chodci pohybují v místech, která nejsou osvětlena, k tomu jsou oblečeni do tmavého oblečení a nejsou vybaveni reflexními prvky, jsou obzvláště zranitelní. Nezapomeňte, že i jízdní kolo musí být vybaveno povinnými prvky do provozu. Nejen dobře viditelný cyklista a chodec, ale i samotné dodržování pravidel silničního provozu snižuje možná rizika nehodovosti. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.
Na pohyb chodců za snížené viditelnosti pamatuje i zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ustanovení tohoto zákona říká, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za porušení tohoto ustanovení pak hrozí na místě až dvoutisícová pokuta.
Dle informací ze statistik šetřila Policie České republiky v působnosti Ústeckého kraje za leden až říjen roku 2025 (dále jen „sledované období“) celkem 7139 silničních dopravních nehod, při kterých bylo 23 osob usmrceno, 115 osob těžce zraněno a 1860 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnutá policií na místě nehody je ve výši 528,2 mil. Kč. Nejčastější příčinou dopravní nehodovosti je stále nesprávný způsob jízdy. Pokud se zaměříme na chodce, tak bylo v roce 2025 ve sledovaném období šetřeno celkem 224 srážek s chodcem, což je pokles o 15 případů oproti stejnému období roku 2024. Z tohoto čísla bylo v 60 případech chodcem dítě. Vyhasly 3 životy, tedy o 4 méně nežli v roce 2024.
Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času!Tyto akce se opakují a my o nich pravidelně informujeme.
A nezapomínejme, že prevence byla, je a bude jediným klíčem k našemu bezpečí!
12. listopadu 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje