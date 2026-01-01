Policie České republiky  

Vidět a být viděn

Zaměřili jsme se na nejzranitelnější účastníky silničního provozu. 

Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Oběťmi často bývají chodci, popřípadě cyklisté. Příčinou bývá v mnoha případech jejich nedostatečná viditelnost.

Dopravní policisté a preventistka spolu s koordinátorem BESIPU se proto opět zaměřili na tyto nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Cílem bylo zvýšit jejich viditelnost. Vybrali jsme si k tomu frekventovaná místa v Kroměříži a zejména lidem v tmavém oblečení rozdávali reflexní pásky či přívěsky. Zastavili jsme i pár cyklistů, těm jsme zkontrolovali jejich kola.

4. února 2026, nprap. Ing. Barbora Balášová

