Video: Kriminalisté z Českého Krumlova objasnili krádež vltavínů
Maskování nepomohlo, pachatelé byli dopadeni během jednoho týdne.
Výbornou práci odvedli ke konci roku českokrumlovští kriminalisté z oddělení obecné kriminality. V krátké době se jim totiž podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů.
K té došlo v brzkých ranních hodinách v pondělí dne 1. 12. 2025 v jedné z prodejen minerálů, drahých kamenů a šperků v Českém Krumlově. Dva muži zde za použití násilí překonali vstupní dveře do prodejny, kde následně po rozbití skleněné výplně vitríny odcizili tři plata stříbrných přívěsků s vltavínem a čtyři plata surových vltavínů o celkové hmotnosti bezmála tří kilogramů. Maskovaní muži následně z prodejny i s lupem zmizeli neznámo kam. Svým jednáním tak způsobili škodu ve výši bezmála 1 400 000 korun.
Ani maskování však mužům nepomohlo k tomu, aby se před zákonem ukryli. Oba byli totiž do jednoho týdne kriminalisty ztotožněni a následně zadrženi.
Čtyřicetiletý muž a jeho jednatřicetiletý komplic si tak z rukou kriminalistů převzali usnesení o zahájení jejich trestního stíhání, a to pro spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci. Soud zároveň akceptoval návrh státního zastupitelství a oba muže poslal do vazby. Oběma mužům hrozí nyní v případě uznání viny trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.
Video: https://youtu.be/CoLvklIIT28
16. prosince 2025