Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Video: Kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadrželi dva dealery

Český Krumlov – Muž a žena distribuovali pervitin a marihuanu ve velkém rozsahu.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání jednapadesátileté ženy a jednatřicetiletého muže z Českokrumlovska. Obvinili je ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Podle zjištění kriminalistů měli obvinění nejméně od roku 2021 do začátku července letošního roku neoprávněně nabízet, prodávat, směňovat nebo jiným způsobem poskytovat pervitin a marihuanu osobám v oblasti města Český Krumlov, přilehlého okolí a jedné obce na Novohradsku. Drogy měli přitom distribuovat zejména ze svého bytu.

Za uvedené období měli obvinění prodat blíže nezjištěnému počtu osob pervitin v řádu několika set gramů a nezjištěné množství marihuany.

Díky dobré práci kriminalistů ze skupiny toxi byla jejich trestná činnost ukončena. V rámci realizace případu, při níž byli oba obvinění zadrženi policisty zásahové jednotky, provedli kriminalisté dvě domovní prohlídky. Při nich zajistili dalších nejméně 50 gramů pervitinu, 10 kusů vzrostlých rostlin konopí, 30 sušených rostlin konopí, přesně nezjištěné množství marihuanové sušiny a také finanční hotovost.

Kriminalisté rovněž zjistili, že obvinění prodávali jeden gram pervitinu za nejméně 3 000 korun. Při domovní prohlídce tak byl zajištěn pervitin, za který by pravděpodobně obdrželi minimálně 150 000 korun.

Zajištěny byly rovněž movité věci pocházející pravděpodobně z trestné činnosti, jako například elektronika, stavební nářadí, vodácké vybavení, výčepní zařízení, drogistické zboží, alkoholické nápoje a také nabitá palná zbraň typu Flobert.

Kriminalisté dále objevili v jedné z obcí na Českokrumlovsku venkovní pěstírnu konopí, která byla opatřena nástražným zabezpečením v podobě kovových hrotů.

Oběma obviněným hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody. Vzhledem k rozsahu a charakteru trestné činnosti hrozí mladšímu z obviněných trest odnětí svobody v délce od dvou do deseti let nebo propadnutí majetku. Starší z obviněných čelí trestní sazbě od jednoho roku do pěti let nebo peněžitému trestu.

Na jednatřicetiletého muže podali kriminalisté návrh na vzetí do vazby, který byl Okresním soudem v Českém Krumlově akceptován. Obviněná žena je stíhána na svobodě.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

25. července 2025

