Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Viděli jste útok na zastávce MHD?
Policie potřebuje vaše svědectví.
Strakoničtí kriminalisté se od minulého pátku intenzivně zabývají loupeží, ke které došlo krátce po poledni dne 30. ledna 2026 na zastávce MHD v ulici Lidická, naproti prodejně potravin na Sídlišti 1. máje ve Strakonicích. Policie žádá další svědky pro doplnění informací k průběhu incidentu.
K události došlo mezi mužem a ženou, jejichž totožnost už policie zná. Žena středního věku byla oblečená v černé bundě, světlých kalhotách a na zádech měla fialový batoh. Muž v tmavém oblečení ji měl fyzicky napadnout a vzít jí osobní věci z batohu. Napadená žena utrpěla drobná poranění, která si nevyžádala lékařské ošetření.
Agresivní jednání nebylo lhostejné několika svědkům, kteří incident viděli. U zastávky měl také zastavit mladý muž projíždějící ve světlém vozidle, který dvojici od sebe odtrhl a poté z místa odjel. Útočník následně odešel do ulice MUDr. Hradeckého, kam ho žena následovala a požádala o pomoc náhodného kolemjdoucího muže. Ten přiměl podezřelého část věcí vrátit. Na místě měl krátce zastavit také řidič černé Škody Octavie a nabízet pomoc.
Policisté žádají všechny svědky, zejména zmíněné řidiče a muže z ulice MUDr. Hradeckého, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 237 700 nebo linka 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
6. února 2026