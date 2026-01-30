Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Viděli jste střet vozidla s cyklistou?

Pokud máte informace k dopravní nehodě vozidla s cyklistou na kruhovém objezdu v Chocni, ozvěte se! 

Ve čtvrtek 22. ledna v 6 hodin ráno došlo v Chocni na kruhovém objezdu u ulic Na Křepčích a Na Bílé k dopravní nehodě. Dosud nezjištěné vozidlo mělo narazit do cyklisty, který po střetu spadl na zem. Po nehodě byl převezen do nemocnice na ošetření. Řidič vozidla na místě nezastavil a pokračoval v jízdě dál.

Orlickoústečtí dopravní policisté žádají řidiče vozidla, které z místa odjelo, aby se policistům přihlásil. Dále žádají svědky, především řidiče vozidla Škoda (viz. foto PČR 4), kteří by mohli přispět k objasnění věci nebo mají záznam z palubní kamery, aby se policistům ozvali na tel. 974 580 251 nebo na linku 158.

30. ledna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

