Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Viděli jste střet vozidla s cyklistou?
Pokud máte informace k dopravní nehodě vozidla s cyklistou na kruhovém objezdu v Chocni, ozvěte se!
Ve čtvrtek 22. ledna v 6 hodin ráno došlo v Chocni na kruhovém objezdu u ulic Na Křepčích a Na Bílé k dopravní nehodě. Dosud nezjištěné vozidlo mělo narazit do cyklisty, který po střetu spadl na zem. Po nehodě byl převezen do nemocnice na ošetření. Řidič vozidla na místě nezastavil a pokračoval v jízdě dál.
Orlickoústečtí dopravní policisté žádají řidiče vozidla, které z místa odjelo, aby se policistům přihlásil. Dále žádají svědky, především řidiče vozidla Škoda (viz. foto PČR 4), kteří by mohli přispět k objasnění věci nebo mají záznam z palubní kamery, aby se policistům ozvali na tel. 974 580 251 nebo na linku 158.
30. ledna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub