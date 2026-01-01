Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Viděli jste střet Toyoty s cyklistou
Volejte 158.
Dnes v 8.22 hodin na křižovatce mezi obcemi Halenkovice a Napajedla na Zlínsku srazil řidič Toyoty při jízdě od Napajedel cyklistu, který jel v opačném směru a chtěl odbočit vlevo. Cyklista bohužel utrpěl těžké zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice.
Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u řidiče Toyoty negativní. Celková škoda, která vznikla na dopravních prostředcích, je předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun.
Dopravní policisté prověřují okolnosti této nehody a obrací se také na veřejnost. Pokud jel nebo šel někdo kolem a nehodu viděl, případně ji má natočenou na palubní či jiné kameře, může se ozvat na linku tísňového volání policie - 158.
Děkujeme.
4. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková