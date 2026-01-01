Policie České republiky  

Viděli jste střet Tatry s cyklistou v Bylnici?

Volejte 158. 

V pátek 6. března 2026 kolem 7.25 hodin v Brumově – Bylnici, místní části Bylnice srazil řidič nákladního vozidla Tatra T 158 s přívěsem cyklistu jedoucího na jízdním kole. Cyklista skončil s velmi závažným zraněním v nemocnici. Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u řidiče Tatry negativní.

Řidič nákladního vozidla vyjížděl po ulici Pilařská na hlavní komunikaci, kde začal odbočovat doleva. Ve stejném směru jízdy, z pohledu řidiče zprava, po hlavní komunikaci projížděl cyklista. Řidič si pravděpodobně cyklisty nevšiml a při odbočování ho bohužel srazil. Jakmile to zjistil, zastavil, poskytl zraněnému cyklistovi první pomoc a zavolal na linku 112. Policisté pokračovali v poskytování první pomoci až do příjezdu záchranářů.  

Pokud jste tuto nešťastnou událost viděli nebo ji máte natočenou na palubní kameře, ozvěte se, prosím, na linku tísňového volání policie – 158.

Děkujeme.

11. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

