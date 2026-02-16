Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Viděli jste střet cyklisty s chodcem?

Hledáme svědky srážky cyklisty s chodcem na stezce v Semtíně. 

Ve čtvrtek 12. února 2026 před 6. hodinou ranní mělo v Pardubicích, místní části Semtín, dojít ke střetu cyklisty s chodcem, po kterém oba skončili na zemi. K nehodě mělo dojít na stezce v úrovni hlavní brány areálu firmy Synthesia.

Dopravní policisté žádají samotného cyklistu, ale také další svědky, kteří by mohli přispět k objasnění události nebo mají střet natočený na palubní kameře vozidla, aby se ozvali na číslo 974 566 254 nebo prostřednictvím linky 158.

16. února 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

Odkazy do noveho okna

foto PČR 1

foto PČR 1 

Detailní náhled

foto PČR 2

foto PČR 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 