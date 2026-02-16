Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Viděli jste střet cyklisty s chodcem?
Hledáme svědky srážky cyklisty s chodcem na stezce v Semtíně.
Ve čtvrtek 12. února 2026 před 6. hodinou ranní mělo v Pardubicích, místní části Semtín, dojít ke střetu cyklisty s chodcem, po kterém oba skončili na zemi. K nehodě mělo dojít na stezce v úrovni hlavní brány areálu firmy Synthesia.
Dopravní policisté žádají samotného cyklistu, ale také další svědky, kteří by mohli přispět k objasnění události nebo mají střet natočený na palubní kameře vozidla, aby se ozvali na číslo 974 566 254 nebo prostřednictvím linky 158.
por. Mgr. Tomáš Dub