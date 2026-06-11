Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Viděli jste sražení chodce?
Dopravní policisté hledají svědky srážky automobilu s chodcem v Lázních Bohdaneč.
V úterý 26. května 2026 okolo 19. hodiny mělo na přechodu pro chodce na ulici Šípkova u prodejny potravin v Lázních Bohdaneč dojít ke střetu neznámého vozidla s chodcem. Ten po střetu upadl na zem a skončil v nemocnici.
Dopravní policisté žádají samotného řidiče vozidla, svědky střetu a další řidiče, kteří by mohli mít situaci zaznamenanou na palubní kameře, aby se ozvali na tel. 974 566 254 nebo na linku 158.
11. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub