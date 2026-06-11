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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Viděli jste sražení chodce?

Dopravní policisté hledají svědky srážky automobilu s chodcem v Lázních Bohdaneč. 

V úterý 26. května 2026 okolo 19. hodiny mělo na přechodu pro chodce na ulici Šípkova u prodejny potravin v Lázních Bohdaneč dojít ke střetu neznámého vozidla s chodcem. Ten po střetu upadl na zem a skončil v nemocnici.

Dopravní policisté žádají samotného řidiče vozidla, svědky střetu a další řidiče, kteří by mohli mít situaci zaznamenanou na palubní kameře, aby se ozvali na tel. 974 566 254 nebo na linku 158.

11. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

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