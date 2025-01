Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Viděli jste nehodu na kruhovém objezdu?

České Budějovice - Policisté hledají svědky dopravní nehody.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody, která se stala někdy v době od 21. do 22. prosince na silnici I/3, ve směru jízdy na České Budějovice. Dosud nezjištěný řidič, někdy mezi 22:00 a 10:00 hodinou se pravděpodobně nevěnoval řízení a narazil do dopravního značení, které usměrňuje jízdu na kruhovém objezdu. Po nehodě řidič z místa ujel, aniž by věc oznámil na linku 158. Pokud jste nehodu viděli, volejte policisty na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

7. ledna 2025

