Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Více než 3 miliony za týden!
Tolik peněz poslali podvodníkům lidé pouze na Zlínsku.
3 188 273,- korun. Tuto neuvěřitelnou částku poslali v součtu lidé na Zlínsku za pouhý týden podvodníkům, kteří se vydávali se za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Za podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku by pachatelé mohli strávit za mřížemi několik let v závislosti na způsobu a částce, kterou z lidí vylákali.
7 lidí, z toho 3 ze Zlína, 1 z Otrokovic a zbylí 3 z obcí na Zlínsku oznámili v posledním týdnu, že je podvodníci připravili o různorodé částky v rozmezí od 68 000 do 1 564 000 korun!
Ať už se jednalo o touhu po zbohatnutí, kdy podvedení sami vyplnili dotazník, na základě kterého se jim ozvali investiční poradci, nebo o situaci, kdy je oslovil falešný policista s legendou, že si na jejich jméno chtěl vzít někdo na druhém konci republiky půjčku a oni musí převést svoje peníze na tzv. náhradní účet, podstata podvodů zůstává stejná.
Podvodníci využívají důvěřivosti lidí a své schopnosti manipulace a stále se jim to daří.
Než někam pošlete peníze, veškeré informace si ověřte a ideálně se poraďte s někým z rodiny.
Jednotliví podvedení byli ve věku od 50 do 78 let s výjimkou jednoho 35letého muže, přičemž 4 z nich měli více než 60 let.
Zaměřte se na svoje rodiče a prarodiče a doporučte jim, aby se s vámi o finančních transakcích vždy poradili předtím, než se začnou řídit pokyny cizích lidí na telefonu a posílat peníze neznámo kam.
3. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková