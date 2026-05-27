Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Více než 200 000 korun mohlo skončit v koši
Díky dobré práci policistů majitel o své peníze nepřišel.
Kuriózní pátrací akci s dobrým koncem mají za sebou policisté z českokrumlovského obvodního oddělení. Ti byli v neděli 26. 5. 2026 okolo půl dvanácté dopoledne přivoláni do jednoho z hotelů v Českém Krumlově k případu údajné krádeže finanční hotovosti ve výši 8 305 EUR (více než 200 000 korun), kterou měl majitel uloženou v hotelovém pokoji v příruční taštičce.
Policisté po příjezdu na místo mimo jiné vyhodnotili kamerové záznamy z hotelu, čímž zjistili, že do hotelového pokoje kromě majitele finanční hotovosti a oprávněného personálu hotelu nikdo jiný nevstoupil. Pokoj byl v době příjezdu hlídky již uklizený a připravený pro nově ubytované hosty.
Policisté na základě zjištěných informací pojali podezření, že ze strany personálu hotelu mohlo dojít k nechtěnému úklidu taštičky společně s použitým ložním prádlem, případně s odpadky. Rozběhla se tak pátrací akce, na jejímž konci byla finanční hotovost policisty skutečně nalezena v odpadkovém koši určeném k úklidu odpadků z hotelových pokojů.
Finanční hotovost byla poté předána manažerce hotelu, která ji vložila do hotelového trezoru. Díky dobré práci policistů se tak celá finanční hotovost dostane bezpečně zpět ke svému majiteli.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
27. května 2026