Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Více než 2 miliony za 2 týdny
Podvodníci opět „udeřili“ na Rychnovsku.
Na Rychnovsku v posledních dnech výrazně přibývá případů kybernetických podvodů, při nichž lidé přicházejí o vysoké finanční částky. Podvodníci stále zdokonalují své praktiky, vystupují přesvědčivě jako investiční poradci či bankéři a neváhají zneužít důvěřivosti i technické neznalosti svých obětí. Během pouhých dvou týdnů evidují rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality škody přesahující dva miliony korun. Zároveň varují, že přibývá i poškozených, kteří finanční prostředky osobně předávají kurýrům pod předem domluveným heslem.
Podvodníci využívají různé legendy a manipulační techniky, přičemž jejich terči jsou převážně lidé středního a vyššího věku. Poškození sami reagují na inzeráty s nabídkou výhodného investování na internetu i na sociálních sítích, nebo jsou kontaktováni podvodníky telefonicky.
Kriminalisté zaznamenali několik případů, ve kterých podvodníci kontaktovali poškozené s tím, že v minulosti investovali do kryptoměn a nyní mají možnost vybrat zhodnocené finanční prostředky. Místo slíbených výnosů však obětem z účtů mizely statisícové částky, které buď sami přeposílali dle pokynů na cizí účty, nebo si na ně podvodníci sjednávali úvěry, a to díky vylákaným osobním a bankovním údajům. Sedmdesátiletý muž tak přišel o téměř 400 tisíc korun a další o 6 let mladší poškozený o 120 tisíc korun.
V dalších případech lidé reagovali na investiční inzeráty na internetu. Zaplatili vstupní poplatky a prostřednictvím sociálních sítí komunikovali často hned s několika falešnými makléři najednou. Společně pak zřizovali investiční účty, případně si na jejich pokyn stahovali aplikace umožňující vzdálený přístup do zařízení. Podvodníci tak získávali kontrolu nad jejich bankovnictvím. Padesátiletého muže podvodníci připravili o téměř 300 tisíc, dalšího 80letého muže o 155 tisíc, 59letá žena „proinvestovala“ přes 700 tisíc korun. Další z poškozených, 68letý muž, byl podvodníky přesvědčen k investování a později dokonce i k osobnímu předání více než 500 tisíc korun kurýrům.
O víkendu přišel oznámit 76letý muž další podvodné jednání se statisícovou škodou. Poškozenému přišla SMS zpráva od „falešného“ syna, který mu sdělil, že má nové telefonní číslo. O den později ho prostřednictvím Whatsappu kontaktoval s tím, že se nemůže přihlásit do bankovnictví, a požádal ho o poskytnutí finančních prostředků.
V souvislosti s těmito případy apelujeme na veřejnost, aby byla při nakládání s finančními prostředky na internetu maximálně obezřetná.
Základní doporučení:
- Nikdy neposkytujte své osobní ani bankovní údaje cizím osobám.
- Neinstalujte aplikace pro vzdálený přístup na základě pokynů neznámých lidí.
- Buďte skeptičtí k nabídkám rychlého a vysokého zhodnocení peněz.
- Nezasílejte finanční prostředky na neověřené účty a nepředávejte hotovost neznámým osobám.
- Veškeré informace si předem ověřte a potvrďte si jejich pravost.
8. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová