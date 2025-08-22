Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Více jak stovku imobilních klientů museli kvůli bombě vynést hasiči a policisté
Policisté zjistili i volajícího do domova seniorů, který vyhrožoval umístěním bomby.
Více jak stovku převážně imobilních klientů a dvě desítky zaměstnanců museli ve čtvrtek, 21. srpna 2025 krátce před čtvrtou hodinou odpolední, policisté spolu s hasiči evakuovat z Domova pro seniory v Čáslavi na Kutnohorsku. A to ze zařízení, v němž jsou z velké části umístěni klienti, kteří vyžadují celodenní pomoc fyzické osoby.
K okamžité evakuaci bylo nutné přistoupit ihned poté, co v zařízení sociálních služeb přijali výhružný telefonát o umístění nástražného výbušného systému. Rozsáhlou bezpečnostní prohlídku v zařízení prováděla Pyrotechnická služba Policejního prezídia spolu s pardubickými psovody a jejich speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin, dále se na bezpečnostním opatření podílely více jak dvě desítky středočeských policistů, Městská polcie Čáslav a desítka jednotek hasičů.
Velice detailní prohlídka byla ukončena po půl jedenácté v noci naštěstí s negativním výsledkem. Následně se mohli jak zaměstnanci, tak klienti s pomocí záchranných složek, vrátit zpět do zařízení. Současně ale s bezpečnostní prohlídkou prováděli kriminalisté šetření k zjištění a identifikaci volajícího. A to se jim podařilo. Po několika hodinách zvonili kriminalisté u bytu, kde se i tento volající zdržoval. Byl jím teprve 13letý chlapec. A důvod volání výhružné zprávy do zařízení, v němž jsou umístěni klienti, kteří v důsledku svého stáří a mnohdy i nemocí vyžadují celodenní péči? Sranda. . .
V dané věci již policisté ze služby kriiminální policie a vyšetřování v Kutné Hoře zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. S ohledem na věk budou policisté událost řešit spolu s odborem sociálně-právní ochrany dětí.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
22. srpna 2025