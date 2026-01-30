Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Více jak milion korun předala podvodníkovi
Falešný policista ji donutil jet stovky kilometrů, aby své peníze ochránila předáním cizímu muži.
Falešný policista zaúřadoval v uplynulých dnech na Českokrumlovsku, když kontaktoval ženu s tím, že její účet je napaden a je třeba vybrat veškeré finanční prostředky a předat je cizímu muži, který je ochrání před zneužitím.
Jeden telefonát, který vás dokáže tak moc vylekat a vy přijdete mnohdy o veškeré peníze. Nátlak, profesionální vystupování a využití momentu vylekání se, že o finance přijdete. Na to přesně spoléhají podvodníci, kteří vás donutí k věcem, které by vás ani nenapadli, že uděláte. Zpětně možná přemýšlíte nad tím, že vyprávět vám to někdo cizí, nebudete věřit, že se ještě někdo nechá takto podvést. Bohužel, podvodníci stále mění taktiku, aby byli důvěryhodnější. Jsou urputnější, naléhavější a nenechají vás vydechnout. Mnohdy chtějí, abyste s nimi na telefonu byli po celou dobu cesty k bankomatu, při řízení do jiných měst a tvrdí vám, že nikoho jiného nesmíte poslouchat, protože všichni jsou podvodníci.
Na konci tohoto příběhu je žena, která přišla o více jak milion korun. Peníze pod nátlakem údajného policisty, který ji informoval o napadení jejího bankovního účtu s tím, že peníze ochrání, když je vybere a předá cizímu muži, vybrala. Bankomaty navštívila nejen v Českém Krumlově, ale i jinde. Cesta skončila v Praze, kde je neznámému pachateli předala. Po celou dobu ji držel na telefonu a vysvětloval naléhavost případu. Právě urputnost neznámých pachatelů také sehrává roli v těchto případech.
Pokud vás někdo kontaktuje s informací, že váš účet je napaden, nevěřte. Jděte osobně do své banky nebo zavolejte přímo na pobočku svému osobnímu bankéři a vše si ověřte. Neposílejte peníze na účty, které vám nadiktuje osoba, kterou jste nikdy neviděli a už vůbec své peníze nevybírejte a nepředávejte cizím lidem.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. ledna 2026