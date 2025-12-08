Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Více jak dvě desítky policistů ze Speciální jednotky Temelín darovaly krev
Všichni si velice dobře uvědomují důležitost dárcovství. Nikdy totiž nevíme, kdy ji budeme potřebovat i my.
Více jak dvě desítky policistů ze Speciální jednotky Temelín, v čele se svým vedoucím mjr. Radomírem Vaňkem, dnes dopoledne navštívily transfuzní oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, aby darovaly životně důležitou, nenahraditelnou tekutinu, krev. Policisté navíc přivezli sestřičkám, které o nás celý rok pečují, tradiční sváteční květiny, poinsettie neboli vánoční hvězdy. Květinami jsme chtěli vyjádřit poděkování za spolupráci v letošním roce a těšit se budeme na další. Naprostá většina dnes darujících policistů byli prvodárci a s darováním, pokud jim to zdraví dovolí, budou pokračovat. Všichni si totiž uvědomujeme důležitost dárcovství, protože nikdy nevíme, kdy krev budeme potřebovat my.
8. prosince 2025