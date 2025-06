Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Vibrující zavazadla na letišti Václava Havla Praha

Ujistěte se, že veškerá vaše elektronika je v kufru vypnutá. Zbytečně si můžete pokazit dovolenou.



Od včerejšího večera museli policisté z inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha Ruzyně [1] řešit hned tři vibrující zavazadla u odletových stojánek na pražském letišti. To vše během několika málo hodin.

V prvním případě šlo o let do Paříže, kde pod nakládacím pásem vibroval kufr. Po důkladné kontrole našli pyrotechnici pouze zapnutý mobilní telefon. Majitel byl dohledán a vše proběhlo bez komplikací.

Druhý případ se odehrál jen o pár minut později a týkal se letu do Atén. I zde bylo detekováno vibrující zavazadlo. Uvnitř se nacházel holicí strojek, elektrický zubní kartáček a replika olympijského ohně. Pyrotechnik vyhodnotil hořlavou látku v plechovkách jako zakázanou pro přepravu v nákladovém prostoru letadla. Nicméně posádce ani cestujícím nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí. Majitel byl dohledán a celý případ bude dále řešit územní oddělení inspektorátu cizinecké policie pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti.

Třetí případ se odehrál dnes ráno a jednalo se o let do Helsinek. Opět vibrující zavazadlo a jelikož zavazadlo cestovalo bez majitele, muselo být letadlo preventivně odtaženo, aby mohla být provedena důhladná pyrotechnická prohlídka. V zavazadle se opět nacházel "pouze" holicí strojek a provoz byl zhruba po hodině opět obnoven.

Prosíme všechny cestující:



Každé sebemenší narušení bezpečnosti na letištích nesmí brát Ředitelství služby cizinecká policie na lehkou váhu a vždy musí přijmout adekvátní bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny mnohdy i desítky policistů včetně pyrotechniků a psovodů. Ujistěte se, že veškerá vaše elektronika je v zavazadlech vypnutá, a zvažte, co si s sebou na palubu nebo do zavazadlového prostoru berete. Ušetříte tím sobě i ostatním nepříjemnosti a zbytečné zásahy složek IZS.

Zpoždění letu a následně kratší dovolená je pak téměř samozřejmostí.







03. června 2025

kpt. Josef Urban

tiskový mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie



[1] Ředitelství služby cizinecké policie a jeho inspektoráty zajišťují bezpečnost a veřejný pořádek na všech našich 6 mezinárodních letištích s veřejným provozem.

