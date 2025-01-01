Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vězni na útěku
Mladíci si svobody moc dlouho neužili.
V pondělí kolem devatenácté hodiny kontaktovala tísňovou linku pracovnice věznice, že z nestřeženého pracoviště v Modřicích uprchli tři vězni, kteří zde vykonávali práci. Rozběhlo se rozsáhlé pátrání nejen po okolí, ale i v místech pobytů uprchlíků. Na tísňovou linku se během večera ozval také muž, který zaregistroval podezřelou trojici na Staré Osadě a uvedl směr dalšího pohybu. Netrvalo dlouho a v ulici Gebauerově policejní hlídky spatřily dva vězně, kteří se ještě pokusili o útěk, ovšem marně a během několika minut skončili v poutech. Pro třetího mladíka si policisté přišli do jednoho z bytů ve stejné ulici. Výtečníci si pobyt na svobodě dlouho neužili a skončili opět za mřížemi ještě před půlnocí.
por. Andrea Cejnková, 17. prosince 2025