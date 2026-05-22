Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vezl několikatunový náklad dřeva pod vlivem návykových látek
Policisté se zaměřili na kontrolu nákladních vozidel.
V úterý 19. května se na kontrolním stanovišti v Harrachově uskutečnila krajská speciální kontrola zaměřená na nákladní dopravu. Policisté během této dopravní akce vážili nákladní vozidla, kontrolovali sociální předpisy, přepravu nebezpečných věcí a prováděli technické silniční kontroly.
Z pěti zvážených vozidel byly tři přetížené, kdy jejich řidičům policisté udělili pokuty v celkové hodnotě 16 000 Kč a provozovatelé byli oznámeni příslušnému správnímu orgánu.
Kontrole se nevyhnul ani řidič nákladního vozidla určeného pro převoz dřeva. Policisté u něj provedli orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na amfetaminy a metamfetaminy. V případě prokázání viny hrozí řidiči pokuta až ve výši 25 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na dobu osmnácti měsíců.
Policisté se nezaměřili pouze na nákladní vozidla, ale i na další účastníky silničního provozu. Svým chováním upoutal hlídku i cyklista, který nadýchal 0,5 promile alkoholu a orientační test na návykové látky měl pozitivní na THC. Odběru krve se odmítl podrobit a věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánu. Za odmítnutí odběru krve hrozí cyklistovi pokuta až 75 000 Kč.
nprap. Libor Barták
22. května 2026