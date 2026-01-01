Vězeň se nevrátil do výkonu trestu z vycházky
Pátráme po něm. Neviděli jste ho?
Služba kriminální policie a vyšetřování českolipského územního odboru Policie ČR pátrá od 14. března letošního roku po vězni, který se nevrátil z povolené vycházky po Stráži pod Ralskem. Nyní se obrací se žádostí o pomoc na veřejnost. Více informací o hledaném naleznete v odkaze. Pokud bude neaktivní, znamená to, že jsme pátrání odvolali.
8. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková