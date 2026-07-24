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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech

V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158. 

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 34letém vězni, který je přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a tmavší krátké vlasy.

Více informací k hledanému vězni ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Hledaný vězeň odešel v pátek 24. července letošního roku kolem jedenácté hodiny dopolední z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Na sobě měl při odchodu mít černé montérky, černou bundu a šedé tričko.

V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
24.7.2026

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