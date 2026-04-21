Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště na Chebsku
KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.
Policisté v Karlovarském kraji v současné době pátrají po 24letém vězni, který dnes, tedy 21. dubna 2026, odešel krátce před 6. hodinou ranní z nestřeženého pracoviště jedné ze společnostní poblíž obce Tři Sekery na Chebsku.
Hledaný muž je přibližně 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a černé vlasy.
Více informací k hledanému vězni ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).
Hledaný muž měl na sobě v době odchodu z nestřeženého pracoviště černý pracovní oděv. Muž by neměl být nebezpečný. Ve výkonu trestu odnětí svobody je za majetkovou trestnou činnost.
Hledaný muž má tetování na hřbetu levé ruky, levém předloktí a na prstech pravé ruky.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
21. 4. 2026