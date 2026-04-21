Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště na Chebsku

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158. 

Policisté v Karlovarském kraji v současné době pátrají po 24letém vězni, který dnes, tedy 21. dubna 2026, odešel krátce před 6. hodinou ranní z nestřeženého pracoviště jedné ze společnostní poblíž obce Tři Sekery na Chebsku.

Hledaný muž je přibližně 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a černé vlasy.

Více informací k hledanému vězni ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Hledaný muž měl na sobě v době odchodu z nestřeženého pracoviště černý pracovní oděv. Muž by neměl být nebezpečný. Ve výkonu trestu odnětí svobody je za majetkovou trestnou činnost.

Hledaný muž má tetování na hřbetu levé ruky, levém předloktí a na prstech pravé ruky.

V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva
21. 4. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 