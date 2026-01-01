Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
Jihomoravští policisté od úterního večera pátrají po odsouzeném muži, který po 21. hodině odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě, kde vykonával pracovní činnost mimo areál věznice, a dosud se nevrátil. Muž si ve znojemské věznici odpykával desetiletý trest odnětí svobody především za majetkovou trestnou činnost. Svým jednáním je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Do pátrání se okamžitě zapojili policisté, kteří například prověřují jeho možné kontakty, místa, kde by se mohl zdržovat, i další okolnosti, jež by mohly vést k jeho dopadení.
Podle dosud zjištěných informací by se hledaný muž neměl chovat násilně. Přesto žádáme veřejnost o obezřetnost a spolupráci. Jakékoliv informace o jeho současném pobytu nebo pohybu mohou občané oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
Odkaz na informace k pátrání (pokud je odkaz neplatný, byl hledaný muž již vypátrán)
Děkuje veřejnosti za spolupráci.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 3. června 2026.