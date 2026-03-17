Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště
Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 32letém vězni, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči a černé krátké vlasy.
Hledaný vězeň odešel v úterý 17. března letošního roku kolem jedenácté hodiny dopolední z nestřeženého pracoviště v Ostrově na Karlovarsku. Pohybovat by se mohl v Sokolově či blízkém okolí. Na sobě by měl mít černé boty, černé tepláky a červenou mikinu s kapucí.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
17.3.2026