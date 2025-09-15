Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vězeň na útěku

Hledaného vězně se stále nepodařilo vypátrat 

Policisté opakovaně pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Choceradská v Praze 13 dne 20. srpna 2025 a do současné chvíle se jej nepodařilo vypátrat. Osmačtyřicetiletý muž má být v současné chvíli ve věznici v pražské Pankráci, a to z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž opustil pracoviště v montérkách, šedém triku a černých pracovních botách. V současné chvíli bude však s největší pravděpodobností oblečen do něčeho zcela jiného.

V případě, že máte informace, kde by se hledaný mohl ukrývat, informace předejte na linku 158.

mjr. Eva Kropáčová
15.9.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 