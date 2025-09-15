Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vězeň na útěku
Hledaného vězně se stále nepodařilo vypátrat
Policisté opakovaně pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Choceradská v Praze 13 dne 20. srpna 2025 a do současné chvíle se jej nepodařilo vypátrat. Osmačtyřicetiletý muž má být v současné chvíli ve věznici v pražské Pankráci, a to z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž opustil pracoviště v montérkách, šedém triku a černých pracovních botách. V současné chvíli bude však s největší pravděpodobností oblečen do něčeho zcela jiného.
V případě, že máte informace, kde by se hledaný mohl ukrývat, informace předejte na linku 158.
mjr. Eva Kropáčová
15.9.2025