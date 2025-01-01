Veterinární lékař / lékařka pro výkon veterinární péče o služební koně zařazené v útvarech Policie ČR
Policejní prezidium, ředitelství logistického zabezpečení – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: ČR
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťuje výkon specializované veterinární péče o služební koně ve spolupráci se spádovými veterinárními lékaři Policie ČR v podmínkách MV, podílí se na výběru nových koní pro potřeby Policie ČR a provádí jejich předkupní vyšetření ve stanoveném rozsahu,
- na základě přiděleného pověření provádí odborné úkony v oblasti výkonu státního veterinárního dozoru v hipologických útvarech Policie ČR,
- spolupracuje s příslušnými služebními funkcionáři a vedoucími zaměstnanci při vytváření a dodržování podmínek a požadavků veterinární péče,
- spolupracuje s hygienikem MV v oblasti ochrany před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,
- spolupracuje s územně příslušnými orgány Státní veterinární správy, popř. s dalšími orgány státní správy.
- v hipologických útvarech Policie ČR organizuje a provádí opatření proti vzniku a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka nebo z živočišných produktů na člověka.
- v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra a vedoucím oddělení veterinární služby vede veterinární dokumentaci a evidenci a zpracovává veterinární výkazy a hlášení.
- cestou vedoucího oddělení veterinární služby uplatňuje požadavky na nákup veterinárního materiálu a léčiv pro zajištění odborné činnosti veterinární služby.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 13,
- platové rozpětí: základní plat 30 810 – 44 770 Kč (dle započítané praxe),
- příplatek 2 500 Kč. Po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení podle dosahovaných výsledků,
- pracovní smlouva na dobu určitou s perspektivou převedení na dobu neurčitou,
- zkušební doba 3 měsíce,
- standardní zaměstnanecké výhody pro státní správu uvedené v kolektivní smlouvě,
- příspěvky z FKSP - stravenky,
- 25 dnů dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- měsíčně příspěvek na penzijní spoření,
- možnost využití rekreačních zařízení objektů v rámci Policie za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny,
- pro děti zaměstnanců organizujeme 3 - týdenní letní dětské tábory,
- odměny při pracovních a životních výročních.
Požadujeme
- požadované vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem MVDr., praxe v provádění specializovaných veterinárních zákroků u koní (práce s RTG přístrojem, bronchoskopem apod.), včetně provádění předkupních vyšetření koní,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- atestace 1. stupně výhodou,
- čistý rejstřík trestů,
- vstupní lékařská prohlídka,
- schopnost práce s rentgenovým zařízením,
- řidičský průkaz skupiny B nutný
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
Další informace
- pevná pracovní doba 7.00 – 15.45 hod.
- možnost nástupu: 1. 1. 2025 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě, že máte zájem o inzerované pracovní místo a splňujete kvalifikační předpoklady, zašlete nám 1) strukturovaný životopis s kontaktními adresami a telefony a 2) kopii dokladu o Vaší odborné způsobilosti na kontaktní emailovou adresu: milan.dudek@pcr.cz. Na základě posouzení Vašich kvalifikačních předpokladů, znalostí, dovedností a případně i odborné praxe s požadavky na dané místo Vás budeme informovat o dalším postupu.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení veterinární služby, tel. číslo: 731 553 027.