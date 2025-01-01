Policie České republiky  

Veterinární lékař / lékařka pro výkon veterinární péče o služební koně zařazené v útvarech Policie ČR

Policejní prezidium, ředitelství logistického zabezpečení – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: ČR
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťuje výkon specializované veterinární péče o služební koně ve spolupráci se spádovými veterinárními lékaři Policie ČR v podmínkách MV, podílí se na výběru nových koní pro potřeby Policie ČR a provádí jejich předkupní vyšetření ve stanoveném rozsahu,
  • na základě přiděleného pověření provádí odborné úkony v oblasti výkonu státního veterinárního dozoru v hipologických útvarech Policie ČR,
  • spolupracuje s příslušnými služebními funkcionáři a vedoucími zaměstnanci při vytváření a dodržování podmínek a požadavků veterinární péče,
  • spolupracuje s hygienikem MV v oblasti ochrany před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,
  • spolupracuje s územně příslušnými orgány Státní veterinární správy, popř. s dalšími orgány státní správy.
  • v hipologických útvarech Policie ČR organizuje a provádí opatření proti vzniku a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka nebo z živočišných produktů na člověka.
  • v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra a vedoucím oddělení veterinární služby vede veterinární dokumentaci a evidenci a zpracovává veterinární výkazy a hlášení.
  • cestou vedoucího oddělení veterinární služby uplatňuje požadavky na nákup veterinárního materiálu a léčiv pro zajištění odborné činnosti veterinární služby.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 13,
  • platové rozpětí: základní plat 30 810 – 44 770 Kč (dle započítané praxe),
  • příplatek 2 500 Kč. Po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení podle dosahovaných výsledků, 
  • pracovní smlouva na dobu určitou s perspektivou převedení na dobu neurčitou,
  • zkušební doba 3 měsíce,
  • standardní zaměstnanecké výhody pro státní správu uvedené v kolektivní smlouvě,
  • příspěvky z FKSP - stravenky,
  • 25 dnů dovolené,
  • 5 dní indispozičního volna,
  • měsíčně příspěvek na penzijní spoření, 
  • možnost využití rekreačních zařízení objektů v rámci Policie za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny,
  • pro děti zaměstnanců organizujeme 3 - týdenní letní dětské tábory,
  • odměny při pracovních a životních výročních.

Požadujeme

  • požadované vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem MVDr., praxe v provádění specializovaných veterinárních zákroků u koní (práce s RTG přístrojem, bronchoskopem apod.), včetně provádění předkupních vyšetření koní,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • atestace 1. stupně výhodou,
  • čistý rejstřík trestů,
  • vstupní lékařská prohlídka,
  • schopnost práce s rentgenovým zařízením,
  • řidičský průkaz skupiny B nutný
  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti

Další informace

  • pevná pracovní doba 7.00 – 15.45 hod.
  • možnost nástupu: 1. 1. 2025 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě, že máte zájem o inzerované pracovní místo a splňujete kvalifikační předpoklady, zašlete nám 1) strukturovaný životopis s kontaktními adresami a telefony a 2) kopii dokladu o Vaší odborné způsobilosti na kontaktní emailovou adresu: milan.dudek@pcr.cz. Na základě posouzení Vašich kvalifikačních předpokladů, znalostí, dovedností a případně i odborné praxe s požadavky na dané místo Vás budeme informovat o dalším postupu.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení veterinární služby, tel. číslo: 731 553 027.

Související dokumenty

