Věřili jim, půjčili jim a peníze už nikdy neviděli
Rodinní příslušníci vylákali od známých miliony korun. Hrozí jim až osm let vězení.
Kriminalisté z Litoměřic ukončili rozsáhlé prověřování případu dlouhodobé majetkové trestné činnosti, která probíhala v letech 2021 až 2024. V těchto dnech bylo sděleno obvinění dvěma rodinným příslušníkům, muži a ženě.
Podle dosud zjištěných skutečností měli obvinění nejprve oslovovat své příbuzné a následně i další známé osoby, od nichž pod různými smyšlenými legendami vylákali finanční prostředky. Poškozené osoby uváděli v omyl například tvrzením, že jim byl zablokován bankovní účet z důvodu uzavření nevýhodné smlouvy s bankou a že finanční prostředky potřebují na úhradu právních služeb. V dalších případech se jednalo o legendy týkající se údajné finanční tísně jednoho z obviněných, napadení bankovního účtu, nutné potřeby hotovosti nebo údajné povinnosti uhradit velmi výhodné spoření.
Vylákané finanční prostředky poškození buď zasílali na bankovní účty obviněných, nebo jim je předávali osobně. Obvinění získané peníze používali pro vlastní potřebu a již od počátku měli jednat se záměrem finanční prostředky nevrátit.
Svým jednáním měli způsobit celkovou škodu přes 6 milionů korun. Poškozeno bylo celkem 22 osob.
Vyšetřování případu bylo mimořádně náročné zejména z hlediska vyhodnocování rozsáhlých finančních operací, zajišťování a analýzy dat a následného ustanovování jednotlivých poškozených. Kriminalisté z Litoměřic odvedli v tomto směru velmi náročnou a precizní práci, která vedla k úspěšnému objasnění celé trestné činnosti.
Obviněným bylo sděleno obvinění pro závažnou trestnou činnost, za kterou jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
27. 01. 2026
