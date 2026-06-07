Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Věřil, že mu výhodné investování doporučuje premiér
Místo toho naletěl podvodníkovi a přišel o téměř 400 000 korun.
Policisté z Hluboké nad Vltavou řeší další případ podvodného jednání, kdy pachatelé využívají známé osobnosti, aby přesvědčili oběti investovat své peníze. Tentokrát si podvodníci vybrali premiéra České republiky, který na jednom internetovém portálu sliboval výhodné investování s vysokým zhodnocením vložených peněz. Samozřejmě se jednalo o podvod. Na tuto reklamu reagoval muž z Českobudějovicka, kterého následně kontaktoval údajný broker. Investování se týkalo obchodování s levnou čínskou ropou. Broker zněl velmi přesvědčivě, a tak se muž rozhodl investovat v několika splátkách své finanční úspory. Ze svého účtu tak na pokyny brokera poslal celkem čtyři platby v celkové výši přesahující částku 374 000 korun na účty, které mu byly nadiktovány. Následně mu došlo, že se stal obětí podvodníka a kontaktoval policisty. Ti nyní po pachateli trestného činu podvodu pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Jihočeští policisté v rámci projektu KYBERRÁDCE upozorňují nejen na tento typ podvodného jednání, ale i na další způsoby, jakými se pachatelé snaží dostat k vašim penězům. Nenechte se oklamat a investujte jen se skutečnými odborníky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. června 2026