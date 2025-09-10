Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Věřil, že je agentkou cizí mocnosti
Výstřelu na ženu litoval.
V úterý 2.9. zazněl v jedné z královopolských ulic v Brně výstřel, projektil zasáhl nic netušící starší ženu do hlavy. Ta ještě přes své velmi těžké zranění stihla zavolat příbuzným, kteří zavolali záchranku. Se závažnými zraněními se léčí v nemocnici.
Policisté začali hned odpoledne zjišťovat okolnosti ženina zranění, vyslýchali svědky a ohledávali místo činu. Třetí den prověřování si jeden z kriminalistů povšiml v systému aktuálně zaevidovaného nálezu zbraně na Znojemsku. Tu nalezl zaměstnanec sběrny v kovovém odpadu a nahlásil to vedoucímu, ten obratem informoval policisty. Kriminalisté vyrazili na místo a zjistili, že revolver do kovového odpadu přimíchal řidič firmy, který do provozovny přivezl odpad.
Pak už byla cesta ke střelci rychlá. Podezřelého šestatřicetiletého muže usvědčovaly také kamerové záznamy z okolí. Policistům se k výstřelu přiznal, uvedl, že si paní všiml a usoudil, že je agentkou cizí mocnosti. Bál se, že žena vykonává nějakou trestnou činnost a usiluje mu o život. Obavy zřejmě umocnil i fakt, že delší dobu nebral předepsané léky. Zbraň získal a vlastnil nelegálně, svého činu litoval. Za zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu a nedovolené ozbrojování mu hrozí až dvacetiletý pobyt z mřížemi.
mjr. Pavel Šváb, 10.09.2025