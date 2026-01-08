Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÝ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-128661-52/TČ-2025-020079 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      odbor analytiky a kybernetické kriminality                                                                                                                                                                  oddělení kybernetické kriminality                                                                                                                                                                               Lannova 193/26                                                                                                                                                                                                        370 74 České Budějovice

Č. j. KRPC-128661-52/TČ-2025-020079                                                                                                        České Budějovice 8. ledna 2026

                                                                                                                                                                        Počet listů: 1

VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce podle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním

řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Yaroslav SAVYNETS, nar. 23.11.1993

Adresa, na níž má být písemnost doručena:Břežany II 262, Kolín

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor analytiky a kybernetické kriminality, oddělení kybernetické kriminality, Lannova 26, 370 74 České Budějovice

Doručovaná písemnost: 1/ usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vedená pod Č. j. KRPC-128661-13/TČ-2025-020110 ze dne 1. 10. 2025

2/ usnesení dle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu vedená pod Č. j. KRPC-128661-48/TČ-2025-020079 ze dne 8. 12. 2025

Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 hodin na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor analytiky a kybernetické kriminality, oddělení kybernetické kriminality, Lannova 26, 370 74 České Budějovice.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                      kpt. Mgr. Albert Vondrák                                                                                                                                                                                                   vrchní komisař

Vyvěšeno dne: 08.01.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 18.01.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 