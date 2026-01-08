Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÝ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-128661-52/TČ-2025-020079
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor analytiky a kybernetické kriminality oddělení kybernetické kriminality Lannova 193/26 370 74 České Budějovice
Č. j. KRPC-128661-52/TČ-2025-020079 České Budějovice 8. ledna 2026
Počet listů: 1
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce podle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním
řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Yaroslav SAVYNETS, nar. 23.11.1993
Adresa, na níž má být písemnost doručena:Břežany II 262, Kolín
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor analytiky a kybernetické kriminality, oddělení kybernetické kriminality, Lannova 26, 370 74 České Budějovice
Doručovaná písemnost: 1/ usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vedená pod Č. j. KRPC-128661-13/TČ-2025-020110 ze dne 1. 10. 2025
2/ usnesení dle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu vedená pod Č. j. KRPC-128661-48/TČ-2025-020079 ze dne 8. 12. 2025
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 hodin na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor analytiky a kybernetické kriminality, oddělení kybernetické kriminality, Lannova 26, 370 74 České Budějovice.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
kpt. Mgr. Albert Vondrák vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 08.01.2026 Sejmuto dne: 18.01.2026