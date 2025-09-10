Veřejné zakázky - obvinění 9 fyzických a 2 právnických osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli dne 9. září 2025 úkony trestního řízení, které se týkají ovlivňování zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce spolufinancovaných z rozpočtů České republiky a Evropské unie (Evropský fond regionálního rozvoje).
K ovlivňování veřejných zakázek, které se týkaly modernizace školní kuchyně v Plzeňském kraji a dále přípravných prací investičního projektu na rekonstrukci bývalých městských lázní v Plzni, mělo docházet v letech 2022–2025.
Nabídková řízení byla podle našich závěrů manipulována tak, aby došlo k upřednostnění předem vybraných uchazečů a dále k podvodnému zneužívání prostředků veřejně vlastněné společnosti odpovědné za přípravu tohoto projektu. Touto činností měla být způsobena škoda ve výši cca 22 milionů Kč.
Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 9 fyzických a 2 právnických osob, které je vedeno pro trestné činy „dotační podvod“, „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“, „poškození finančních zájmů Evropské unie“ a „podvod“ (dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti).
Trestní stíhání fyzických osob je vedeno na svobodě.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
