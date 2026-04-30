Veřejné zakázky – obvinění 6 fyzických a 3 právnických osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), pod dozorem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), prováděli od úterý 28. dubna 2026 úkony trestního řízení ohledně podezření na manipulace veřejných zakázek a dotací pro jednoho z hlavních poskytovatelů zdravotnické péče ve Středočeském kraji (Oblastní nemocnice Příbram).
V rámci úkonů trestního řízení bylo zadrženo 12 fyzických osob a provedeno několik desítek domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.
Podle našich závěrů měli od roku 2023 někteří zaměstnanci a manažeři nemocnice a dále zástupci několika obchodních společností nezákonně ovlivňovat postupy při zadávání veřejných zakázek a poskytovat výhody konkrétním obchodním společnostem s cílem, aby tyto společnosti získaly zakázky na stavební práce a pořízení zdravotnických technologií. Celková hodnota těchto zakázek dosahuje několika desítek milionů Kč.
Následně bylo zahájeno trestní stíhání 6 fyzických a 3 právnických osob pro trestné činy dotační podvod podle § 212 odst. 1, odst. 4 písm. a), c) trestního zákoníku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku.
Všechny zadržené fyzické osoby byly po provedení úkonů trestního řízení propuštěny, kdy stíhání 6 fyzických osob probíhá na svobodě.
V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody až na 8 let.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
30. dubna 2026