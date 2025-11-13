Policie České republiky  

Veřejné zakázky - obvinění 12 fyzických a 5 právnických osob

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech obvinili 12 fyzických a 5 právnických osob v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek. 

K trestné činnosti podle našich závěrů mělo docházet od roku 2015, a to ovlivňováním veřejných zakázek malého rozsahu zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic s. p. a dále tří obcí (z okresů Chrudim a Trutnov). 

Kriminalisté NCOZ se uvedenou věcí zabývali od roku 2025. Dne 11. listopadu 2025 došlo k realizaci úkonů trestního řízení v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a na území hlavního města Prahy, v rámci kterých bylo zadrženo 14 fyzických osob. 

Trestní stíhání (12 fyzických a 5 právnických osob) je vedeno pro trestné činy:

•    zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, 
•    zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku,
•    legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 alinea 1, odst. 3 písm. a), b), c), odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, 
•    zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti. 

V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům tresty odnětí svobody až na 8 let. 

Trestní stíhání všech fyzických osob probíhá na svobodě.

Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. 
 

plk. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV 
13. listopadu 2025 

