Veřejné zakázky - obvinění 12 fyzických a 5 právnických osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech obvinili 12 fyzických a 5 právnických osob v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek.
K trestné činnosti podle našich závěrů mělo docházet od roku 2015, a to ovlivňováním veřejných zakázek malého rozsahu zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic s. p. a dále tří obcí (z okresů Chrudim a Trutnov).
Kriminalisté NCOZ se uvedenou věcí zabývali od roku 2025. Dne 11. listopadu 2025 došlo k realizaci úkonů trestního řízení v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a na území hlavního města Prahy, v rámci kterých bylo zadrženo 14 fyzických osob.
Trestní stíhání (12 fyzických a 5 právnických osob) je vedeno pro trestné činy:
• zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku,
• zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku,
• legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 alinea 1, odst. 3 písm. a), b), c), odst. 4 písm. a) trestního zákoníku,
• zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,
dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti.
V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům tresty odnětí svobody až na 8 let.
Trestní stíhání všech fyzických osob probíhá na svobodě.
Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
13. listopadu 2025