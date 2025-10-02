Veřejné zakázky na dopravní stavby – obvinění 5 osob
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájila dne 1. října 2025 trestní stíhání 5 fyzických osob v souvislosti s 3 veřejnými zakázkami Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje z roku 2023. Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů Kč bez DPH.
Tento případ souvisí s trestními věcmi, které se týkají veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v nichž bylo rozhodnuto o zahájení trestního stíhání v listopadu 2023 a v listopadu 2024, nicméně trestní řízení je vedeno samostatně.
Jednání obviněných je posuzováno jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku a u dvou z obviněných též jako trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody od 2 do 8 let.
Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
2. října 2025