Veřejné zakázky na dopravní stavby – obvinění 5 osob

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájila dne 1. října 2025 trestní stíhání 5 fyzických osob v souvislosti s 3 veřejnými zakázkami Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje z roku 2023. Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů Kč bez DPH. 

Tento případ souvisí s trestními věcmi, které se týkají veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v nichž bylo rozhodnuto o zahájení trestního stíhání v listopadu 2023 a v listopadu 2024, nicméně trestní řízení je vedeno samostatně.

Jednání obviněných  je posuzováno jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku a u dvou z obviněných též jako trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody od 2 do 8 let.

Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. 
 

plk. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV 
2. října 2025
 

