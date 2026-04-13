Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Veřejné vyhlášení zajištěných věcí - motorová pila, přímočará pila, čerpadlo, kovové nože, zahradnické nůžky a štípací kleště
KRPJ-13840/TČ-2026-160771-LAC
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Jihlava
Oddělení obecné kriminality
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
Jihlava 13. dubna 2026
VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ podle § 81 trestního řádu
Policie České republiky, Oddělení obecné kriminality Územního odboru Jihlava, tímto podle § 81 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, vyzývá vlastníka níže popsaných věcí, aby se přihlásil ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne vyhlášení.
Níže uvedené věci byly zajištěny v rámci trestního řízení, a to buď při ohledání místa činu, nebo byly vydány obviněným podle § 78 odst. 1 trestního řádu. Bylo zjištěno, že tyto věci byly získány trestnou činností, přičemž se dosud nepodařilo zjistit jejich vlastníka.
Popis zajištěných věcí (v obecné rovině):
Věci zajištěné při ohledání místa činu:
- Motorová pila značky Husqvarna, oranžovošedé barvy
- Elektrická přímočará pila značky Parkside, zelené barvy
- Čerpadlo značky Gardena, černomodré barvy
- 3 ks kovových nožů s černou povrchovou úpravou, s červeným motivem na čepeli, uložené v černém látkovém obalu
Věci vydané obviněným podle § 78 odst. 1 trestního řádu:
- Zahradnické nůžky šedožluté barvy, značky Florabest
- Štípací kleště oranžové barvy, značky NEO Tools
Podrobnější identifikační znaky výše uvedených věcí nejsou ve vyhlášení záměrně uvedeny. Tyto údaje bude vlastník vyzván sdělit při přihlášení, za účelem ověření oprávněnosti uplatněného nároku.
por. Bc. Karel Lacial
komisař
Vyvěšeno dne: 13.04.2026
Sejmuto dne: 13.10.2026