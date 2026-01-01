Veřejná zakázka „SLZZ – Praha 5 – Zbraslav – rozvoj areálu Zbraslav .....“
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace:
„1. V jakých termínech byly odevzdány následující části projektové dokumentace (vč. soupisu prací s výkazem výměr)? Byly tyto termíny odevzdání v souladu se smlouvou?
• Část D1.02 stavebně konstrukční řešení – SO 01 budova NCOZ, SO 02 společná budova, SO 03 budova KÚP
- v rámci odevzdání dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
- ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- ve stupni projektové dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby (DVZ)
2. Byly v daných termínech všechny části projektové dokumentace odevzdány řádně, tj. v kompletní podobě (ve Smlouvou požadovaném rozsahu a obsahu díla)? Pokud nikoliv, které části plnění nebyly odevzdány řádně a jaké konkrétní části díla nebyly odevzdány ve smluvně daném termínu, případně nebyly odevzdány vůbec?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
Povinný subjekt k prvnímu bodu žádosti uvedl následující:
Fáze 5 - Dokumentace pro územní rozhodnutí – (DUR) – předání předmětné části díla 30. 4. 2018
Fáze 8 - Dokumentace pro stavební povolení – (DSP) – předání předmětné části díla 28. 11. 2018
Fáze 11 - Dokumentace pro provedení stavby - (DPS) – předání předmětné části díla 8. 10. 2020
Fáze 12 - Dokumentace pro výběr zhotovitele – (DVZ) – předání předmětné části díla 25. 4. 2021
Termíny předávání projektové dokumentace byly v souladu se smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků, předání proběhlo včetně soupisu prací s výkazem výměr.
ad 2)
Ke druhému bodu žádosti povinný subjekt uvedl, že všechny části projektové dokumentace byly předány řádně v souladu se smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Následnou kontrolou rozsáhlé projektové dokumentace po jejím převzetí bylo v lednu 2022 zjištěno ve Fázi 11 - Dokumentace pro provedení stavby – (DPS) a Fázi 12 - Dokumentace pro výběr zhotovitele – (DVZ), že svým rozsahem a obsahem díla v některých řešených částech neodpovídá danému stupni projektové dokumentace. Dílčí nesrovnalosti tak byly zjištěny v částech díla SO 01_Budova A (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 02_společná budova (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 03_Budova B (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 11_Areálové parovodní rozvody, SO 19_Vrty pro tepelná čerpadla, PS 06_Fotovoltaika. Na základě reklamace těchto vad projektové dokumentace bylo požadováno u zhotovitele dodání opravených částí dokumentace, které zhotovitel zajistil a odevzdal v dohodnuté přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 1. 2026