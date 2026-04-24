Veřejná zakázka na stavební práce – obvinění 1 osoby
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání jedné fyzické osoby pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, 2 písm. a), c) trestního zákoníku a zvlášť závažný zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea prvá, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
Předmětná trestní věc se týká období let 2020 až 2022, kdy stíhaná fyzická osoba z výkonu své funkce u územního pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, s.p., měla ovlivnit řádný průběh zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce a za tuto činnost jí poté měla být poskytnuta finanční odměna.
Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci pod spisovou značkou 2 VZV 6/2026.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
24. dubna 2026