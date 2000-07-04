Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva pro vyvěšení

Č. j. KRPC-124922-36/TČ-2025-020120 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               obvodní oddělení Týn nad Vltavou                                                                                                                                                                           Dewetterova 326                                                                                                                                                                                                       375 02 Týn nad Vltavou

Č. j. KRPC-124922-36/TČ-2025-020120                                                                                                       Týn nad Vltavou 11. prosince 2025

                                                                                                                                                                       Počet listů: 1

VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 Sb., zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

adresát: Andrea CHADRABOVÁ, nar. 04.07.2000

adresa, na níž má být písemnost doručena: Dobročkovice č. p. 92, 683 33 Dobročkovice

útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou

doručovaná písemnost: usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedená pod Č. j. KRPC-124922/TČ-2025-020120 ze dne 23.9.2025

Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 11.12.2025.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 do 19:30 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                     nprap. Pavel Dupal                                                                                                                                                                                                        vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 12.12.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 22.12.2025

