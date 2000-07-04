Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva pro vyvěšení
Č. j. KRPC-124922-36/TČ-2025-020120
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení Týn nad Vltavou Dewetterova 326 375 02 Týn nad Vltavou
Č. j. KRPC-124922-36/TČ-2025-020120 Týn nad Vltavou 11. prosince 2025
Počet listů: 1
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 Sb., zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
adresát: Andrea CHADRABOVÁ, nar. 04.07.2000
adresa, na níž má být písemnost doručena: Dobročkovice č. p. 92, 683 33 Dobročkovice
útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou
doručovaná písemnost: usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedená pod Č. j. KRPC-124922/TČ-2025-020120 ze dne 23.9.2025
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 11.12.2025.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 do 19:30 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Pavel Dupal vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 12.12.2025 Sejmuto dne: 22.12.2025